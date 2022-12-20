العمل: عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة تشمل القطاع الخاص

الوكيل الاخباري- أكدت وزارة العمل أن بلاغ رئيس الوزراء بشأن العطلة الرسمية يوم الأحد المقبل، الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الأوَّل 2022، وكذلك يوم الأحد الموافق للأول من كانون الثَّاني لعام 2023؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة تشمل القطاع الخاص.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إن العطل الرسمية تسري على مؤسسات القطاع الخاص حتى لو لم تذكر في البلاغ الرسمي، حيث أن قرار الديوان الخاص تفسير القوانين رقم( 21 لسنة 1974 )والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (2529 ) أيد ذلك بأن التعطيل أيام العطل الرسمية والأعياد هي حق للعامل.



وأضافت الوزارة أن العطل الرسمية تكون مأجورة للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص إذا عملوا فيها ويستحق العمل عنها أجرا إضافيا بواقع 150 بالمئة من أجرهم المعتاد وفقا لأحكام المادة 59/ب من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.