العمل تطلق حملة تفتيشية لمكافحة عمل الأطفال

الوكيل الاخباري-
أطلقت وزارة العمل حملة تفتيشية على عمل الأطفال شملت كافة محافظات المملكة لمدة أسبوعين، وذلك للتأكد من مدى التزام القطاعات المختلفة بأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته فيما يتعلق بعمل الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين.اضافة اعلان
وأوضحت الوزارة أن الحملة شملت مختلف القطاعات مع التركيز على القطاعات الأكثر تشغيلاً للأطفال كقطاع إصلاح المركبات وبيع القهوة السائلة.
وبينت الوزارة أن الحملة جاءت ضمن حملات الوزارة المستمرة لزيادة الوعي لدى العمال وأصحاب العمل، وتنظيم عمل الأطفال فوق سن 18 عام ، والحد من عمل الأطفال، وتفعيل دور الحماية لكافة الأطراف بالإضافة إلى ورفع مستوى الوعي لديهم
ودعت الوزارة للإبلاغ عن حالات عمل الأطفال من قبل المواطنين وتحديد مكان صاحب العمل المخالف لمتابعة الحالة من خلال منصة hemayeh.jo
وتأتي هذه الزيارات انسجاماً مع الخطة السنوية لوزارة العمل ومديرية تفتيش العمل المركزية وكذلك الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2023 وتماشياً مع دور الوزارة في ضبط وتنظيم سوق العمل.