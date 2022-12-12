الإثنين 12-12-2022
الوكيل الاخباري

الشواربة : سيتم دعم قطاع النقل حسب القرارات الحكومية

النواب يؤجل جلسة الغد حتى إشعار آخر.. ويبحث مقترحات لحل إضرابات النقل

بحث ملفات حبس المدين وتأجيل القروض بين النواب والحكومة

الاجتماع المشترك .. تشكيل لجنة نيابية حكومية لبحث ملف النقل

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في الرمثا غداً

تأجيل امتحان الشامل النظري للورقة الثالثة للأسبوع المقبل

وكلاء السياحة: رحلات العمرة براً في موعدها ولا تغيير على جدول الرحلات

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في عمّان و البلقاء الأسبوع المقبل - أسماء

انتهاء الاجتماع المُغلق حول النقل وتوقع اصدار بيان حكومي نيابي مشترك

وزير التعليم العالي: تعويض الامتحانات لطلبة تأثروا بإضرابات النقل

الإثنين، 12-12-2022 02:13 م

العمل تطلق حملة تفتيشية لمكافحة عمل الأطفال

12202212141541834210643


الوكيل الاخباري- أطلقت وزارة العمل حملة تفتيشية على عمل الأطفال شملت كافة محافظات المملكة لمدة أسبوعين، وذلك للتأكد من مدى التزام القطاعات المختلفة بأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته فيما يتعلق بعمل الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن الحملة شملت مختلف القطاعات مع التركيز على القطاعات الأكثر تشغيلاً  للأطفال كقطاع إصلاح المركبات وبيع القهوة السائلة.

وبينت الوزارة أن الحملة جاءت ضمن حملات الوزارة المستمرة لزيادة الوعي لدى العمال وأصحاب العمل، وتنظيم عمل الأطفال فوق سن 18 عام ، والحد من عمل الأطفال، وتفعيل دور الحماية لكافة الأطراف بالإضافة إلى ورفع مستوى الوعي لديهم

ودعت الوزارة للإبلاغ عن  حالات عمل الأطفال من قبل المواطنين وتحديد مكان صاحب العمل المخالف لمتابعة  الحالة  من خلال  منصة  hemayeh.jo

وتأتي هذه الزيارات انسجاماً مع الخطة السنوية لوزارة العمل ومديرية تفتيش العمل المركزية  وكذلك  الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2023 وتماشياً مع  دور الوزارة في ضبط وتنظيم سوق العمل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled

السياحة الوافدة: تعافي القطاع السياحي أسرع من المتوقع

صندوق المعونة الوطنية

برنامج الأغذية العالمي يطلع على برامج صندوق المعونة

1220226161415935603978

الشواربة : سيتم دعم قطاع النقل حسب القرارات الحكومية

12202210112644136843634

بحث ملفات حبس المدين وتأجيل القروض بين النواب والحكومة

11202226114920463094224

فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق في الرمثا غداً

122022109392101781880

تأجيل امتحان الشامل النظري للورقة الثالثة للأسبوع المقبل

أخبار متعلقة
وزارة-العمل

هام من وزارة العمل لموظفي القطاع الخاص

مبنى رئاسة الوزراء

اهتمام حكومي بحل المشاكـل التي تواجه شركات ومالكي حافلات النقل العام

0L5A9382

الضمان يوضح حول الشمول بأكثر من اشتراك في حال العمل بمنشأتين

122022494221658909937

هام من وزارة العمل بشأن الإجازة المرضية

M63A1569

أكثر من 41 ألف طالب وافد يدرسون في الجامعات الأردنية

1669638658287

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث الشراكة والتعاون مع السفيرة الإيرلندية