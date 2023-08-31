الخميس 31-08-2023
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الخميس، 31-08-2023 11:54 ص

العمل: يمنع إنهاء عمل معلمة في مدرسة خاصة أو رياض الأطفال بسبب الحمل

العمل


الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أنه يمنع إنهاء عمل المعلمة في المدرسة الخاصة أو رياض الأطفال بسبب الحمل، كما لا يسمح بموجب عقد العمل الموحد إنهاء عقد المعلمة ابتداء من الشهر السادس وخلال إجازة الأمومة.

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ودعا الزيود جميع المعلمات اللواتي يتعرض لهذه الممارسات من بعض المدارس الخاصة تقديم شكاوى "سرية" عبر المنصة الإلكترونية "حماية" لمتابعتها.
ونوه إلى أن الوزارة طلبت من لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص تزويدها بأسماء المدارس التي تمارس هذه الممارسات.

 

وأكد أن الوزارة لا يمكن أن تصادق على نظام داخلي لأي مدرسة ينص على إنهاء خدمات المعلمة في حال كانت حامل.


 




 

 


 

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