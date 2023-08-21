التربية: دوام طلبة الصف العاشر بالفروع المهنية 3 أيلول القادم

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة أن دوام طلبة الصف العاشر بالفروع المهنية (BTEC) في المدارس الحكومية سيكون في 3 أيلول القادم بالتزامن مع بدء المدارس الخاصة.

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وقال المساعفة اليوم الاثنين لـ "الوكيل الاخباري" إن دوام طلبة التوجيهي في الفروع المهنية والأكاديمية بدأ يوم أمس الأحد مع باقي الصفوف بالمدارس الحكومية.



وبشأن تسليم كتابي التاريخ والجغرافيا للصف العاشر أشار أنه جاري العمل على تعديل الخطأ المطبعي مؤكداً أنه سيتم تسليم الكتب للمدارس الأسبوع الحالي.



واستفسر عدد من أولياء أمور الطلبة حول موعد دوام طلبة الصف العاشر في الفروع المهنية وطلبة "التوجيهي" الصناعي.

