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الأحد، 27-08-2023 02:37 م

تنويه الى اولياء امور الطلبة في المدارس الخاصة

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 الوكيل الاخباري - اكد نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني ان زيادة الرسوم على الطلبة في المدارس الخاصة يجب ان يتم الموافقة عليها من قبل وزارة التربية والتعليم .

واضاف في تصريحات صحفية ان اي مدرسة خاصة لا تحصل على موافقة وزارة التربية والتعليم لزيادة الرسوم تعتبر مخالفة وتطبق عليها العقوبات الواردة في نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة .

وبين ان رفع الرسوم يخضع لمعايير واسس وكذلك حسب نسب التضخم التي تصدرها دائرة الاحصاءات العامة ويجب ان تتقدم المدارس الخاصة بوثائق لمبررات الرفع ، لافتا الى ان عدد المدارس الخاصة التي تقدمت لرفع الرسوم بلغت (210) مدارس .

وقال الصوراني ان ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم تتلقى الشكاوى من قبل اولياء امور الطلبة في حال رفع الرسوم عليهم دون الاعلان عن ذلك او الموافقة عليها من قبل الوزارة . 

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