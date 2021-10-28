خطة مرورية جديدة للحد من الازدحام وسط الشونة الشمالية



الوكيل الاخباري - بدأت بلدية معاذ بن جبل اليوم الخميس بتطبيق خطة مرورية جديدة وسط الشونة الشمالية للحد من الازدحام المروري .



وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية رئيس لجنة البلدية الدكتور علي الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه جرى بموجب الخطة بالتعاون مع قسم السير تغيير اتجاه السير من تقاطع الدوار القديم للشونة الشمالية وباتجاه تقاطع الاستخبارات شمالًاً، ليصبح دخولا فقط من الجنوب إلى الشمال.

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