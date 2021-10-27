فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالمملكة الخميس 28/ 10/ 2021

الوكيل الاخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها اجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في الشونة الشمالية غداً الخميس، لغايات الصيانة وإزالة أعمدة ضغط متوسط تعارض مشروع توسعة طريق الشونة.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيمتد من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً، وسيشمل مناطق "إسكان معاذ، قرية مرشد، الشونة الشمالية، القرية السياحية، مثلث الشونة، القطاف، المدراج، إسكان الموظفين، ترخيص الشونة الشمالية، المشارقة، الباقورة، الحمة، العدسية، المخيبا التحتا، المخيبا الفوقا، وبوستر العدسية".