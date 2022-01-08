العيسوي ينقل تعازي الملك إلى البراري والزغيلات والعبداللات

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة البراري بوفاة مريم محمد البراري، شقيقة العين الدكتور مصطفى البراري، وإلى عشيرة الزغيلات بوفاة فرجة جديع الزغيلات، شقيقة الصحفي عبدالوهاب الزغيلات، وإلى عشيرة العبداللات بوفاة مرام عبدالقادر درويش، زوجة العميد المتقاعد عبدالله عبدالمهدي العبداللات.



وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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