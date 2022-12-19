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الإثنين، 19-12-2022 07:26 م

الغاء احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة في الاردن

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الوكيل الاخباري - أعلن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن عن إلغاء احتفالات أعياد الميلاد المجيد تضامنا مع الوطن وجهاز الأمن العام.

وقال في بيان له، مساء الاثنين، “قلوبنا تدمع وتعتصر لما حدث بأبناء عائلتنا الأردنية من أفراد قوات الأمن العام واستشهاد البعض منهم، وإصابة آخرين أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.”

وتابع “وكون الأردن بقيادته وأبنائه جسد واحد لا يمكن تجزئته، فإننا نقف مع جميع أبناء هذا الوطن في ضيقاتهم، وبناء على هذه الأحداث الأليمة التي يتعرض لها الجسد الوطني فقد اتخذنا قرارا بإلغاء احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة كافة”.

وأضاف أن “الاحتفالات ستقتصر على الشعائر الدينية في الكنائس تضامنا مع الوطن وجهاز الأمن العام وعائلاتنا المحزونين الذي قدموا أبناءهم الأحرار شهداء رووا بدمائهم الطائرة ثرى أردننا المبارك.”

وأكد المجلس “كلنا ثقة بتجاوز هذه المرحلة الأليمة كعائلة واحدة منسوجة بالمحبة والاخوة والانتماء لهذا الوطن، ملتفين حول سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين”.

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