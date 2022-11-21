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الإثنين، 21-11-2022 10:37 ص

سفير سلطنة عُمان: الجيش العربي كان لديه حضوراً في السلطنة منذ انطلاق النهضة

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الوكيل الإخباري - أكد سفير سلطنة عُمان لدى الأردن الشيخ هلال بن مرهون المعمري، أن الجيش العربي كان لديه حضوراً في السلطنة منذ انطلاق النهضة.

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وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” ، إن العلاقات ما زالت مستمرة خاصة في القطاع العسكري بين البلدين، وهناك زيارات ودورات تدريبية مستمرة بين الجيشين وهذا يعُببر عن ازدهار العلاقات العمانية الأردنية.


وأضاف ان الروابط المشتركة بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية ممتدة منذ عام 1970، في مختلف القطاعات الثقافية والعسكرية والتربوية وغيرها.


وين أن لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع نظيره جلالة السلطان هيثم بن طارق، إثراء للعمل المشترك، كما وأن هذه اللقاءات بين الزعيمين تُعبر عن مدى الترابط المستمر بين القيادتين، مشيرا إلى أنه عندما تجتمع هذه القامات الكبيرة يكون هناك مباحثات حول العلاقات بين البلدين والعلاقات ومباحثات بين الإقليم والمحيط العربي.


وأوضح أن جلالة الملك وجلالة السلطان هيثم يسعيان دائماً إلى توطيد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وهناك وقعت بعض مذكرات التفاهم والبرامج التمثيلية حيث نسعى إلى إنجاز الاستثمارات المشتركة بين المملكة وسلطنة عمان .


وفي مجال الاستثمارات، أكد السفير أنه يوجد اليوم تسهيلات كبيرة بين البلدين وإعفاءات لبعض الضرائب، وعليه لم يبق أمام القطاع الخاص إلا إلى استغلالها وهناك الآن لجان تقييم هذا الأمر وتمهد للقاءات مشتركة بين الجانبين.


 




 

 


 

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