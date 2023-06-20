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الثلاثاء، 20-06-2023 10:57 م

شباب الكرك تكرم المراكز الشبابية الفائزة بمسابقة أفضل واجهة إعلامية

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الوكيل الاخباري - كرمت مديرية شباب محافظة الكرك اليوم الثلاثاء خمسة مراكز شبابية فازت بمسابقة "أفضل واجهة إعلامية للمراكز الشبابية"وهي ( شابات الكرك، شابات الطيبة، شابات راكين، شباب الكرك، شباب غور الصافي).

وقال مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي إن الهدف من المسابقة ، إبراز دور المراكز ونشر أنشطتها وفعالياتها المتنوعة على منصات التواصل الاجتماعي، مبينا أن المراكز تعد مساحات آمنة للشباب لبناء قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم معرفيا ومهاريا وتوظيف طاقاتهم بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن المديرية تشرف على 31 مركزا شبابيا في مختلف مناطق المحافظة، تشكل فضاء واسعا للعمل التطوعي وتنفيذ المبادرات، لافتا إلى أن منصات التواصل الاجتماعي وسيلة لتعريف الفئات الشبابية المستهدفة بالبرامج والفعاليات التي تقدمها الوزارة لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة، وتشكيل اتجاهات وسلوكيات الشباب.

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