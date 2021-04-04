الأحد 04-04-2021
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الأحد، 04-04-2021 03:49 م

الغذاء والدواء: إتلاف 8 طن من المخللات في إربد

طريقة-تحضير-المخلل-المشكل-في-المنزل-بمكونات-سهلة


الوكيل الإخباري- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، إن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في فرع إقليم الشمال وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة أتلفت كمية من المخللات المخالفة تقدر بنحو 8 طن في معمل غير مرخص يعمل في ظروف صحية سيئة.

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وأكد مهيدات، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن المؤسسة ومن خلال الحملات التفتيشية الدورية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة وسلامة الغذاء، وستتخذ أشد الإجراءات بحق المنشآت التي تثبت مخالفتها للأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى المؤسسة.


ودعت المؤسسة المواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى يتم رصدها بهذا الشأن من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق واتسآب على الرقم 0795632000.

 




 

 


 

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