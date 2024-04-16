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الثلاثاء، 16-04-2024 03:54 م

الغذاء والدواء : اغلاق 45 منشأة غذائية مخالفة خلال رمضان

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الوكيل الإخباري- أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء 45 منشأة غذائية مخالفة لوجود سلبيات حرجة خلال شهر رمضان المبارك، فيما أوقفت 434 منشأة أخرى عن العمل، وذلك ضمن نحو 9632 جولة تفتيشية نفذتها فرقها الرقابية في 13 فرعًا من فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

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وبين مدير عام المؤسسة، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية المناطق أتلفت خلال جولاتها التفتيشية ما يزيد عن 183 طنًا من المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة، ونحو 11 ألف لتر من المواد الغذائية السائلة ونحو 29 ألف لتر من العصائر الرمضانية، كما حجزت نحو 62.5 طنًا من الأغذية و1943 لترًا من المواد السائلة المتداولة في الأسواق، فضلا عن سحب 677 عينة من المواد الغذائية المتداولة لغايات الفحص المخبري.


وأضاف مهيدات أن الحملة الرقابية سجلت ضمن نتائجها ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الزيارات بنسبة 27.7% وبواقع 2088 زيارة مقارنة بعدد الزيارات التي تم تنفيذها خلال رمضان الماضي. ومع ذلك، لم تتجاوز الزيارات التفتيشية التي نتج عنها إغلاق المنشآة لوجود مخالفات تستدعي الإغلاق نسبة 0.5% من إجمالي الزيارات، لافتًا إلى انخفاض حالات إغلاق المنشآت بنسبة تزيد عن 43.75 % مقارنة برمضان الماضي، مما يعكس كفاءة التفتيش والرقابة الصارمة التي تفرضها المؤسسة والتزام القائمين على المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية، فضلا عن كفاءة الحملة التوعوية التي أطلقتها المؤسسة لشهر رمضان لتفادي سلبيات ومخالفات رمضان الماضي.


هذا وواصلت المؤسسة، تنفيذ خطتها الرقابية الخاصة بفترة عيد الفطر المبارك لاستمرار عمليات مراقبة وتتبع سلامة الغذاء وإنجاز معاملات الغذاء المستورد وتحليل العينات خلال العيد لضمان انسياب المواد الغذائية الآمنة للمواطنين، واستمرار عمليات استقبال الشكاوى وتكثيف جهود متابعتها والتعامل معها بالسرعة الممكنة.




 




 

 


 

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