السبت 06-05-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 06-05-2023 07:26 م

شباب كلنا الأردن بإربد تعلن عن مجموعة من الدورات المتخصصة

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الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد، بالتعاون مع محطات المعرفة، ووزارة الاقتصاد الرقمي اليوم السبت، عن بدء التسجيل في مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة.

وتشتمل على دورة في إدخال البيانات والأعمال الإدارية المساندة، وبرسوم رمزية 15 دينارا للدورة، بواقع 60 ساعة تدريبية، ودورة تدريبية في مجال القيادة الدولية للحاسوب بواقع 60 ساعة تدريبية.

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