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الثلاثاء، 17-05-2022 09:32 ص

الغذاء والدواء تبحث مع هولندا الاعتراف بالمنتجات الغذائية الأردنية

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الوكيل الإخباري - ترأس مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات وفدًا رسميًا يزور هولندا في زيارة عمل رسمية بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال سلامة الغذاء.

واطلع مهيدات خلال زيارته لوزارة الزراعة على التجربة الهولندية في مجال تطوير وسائل استدامة الإنتاج الزراعي وتوفر المواد الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، كما بحث مع الجانب الهولندي الاعتراف بالمنتجات الغذائية الأردنية وتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية الوطنية في الأسواق الأوروبية وتعزيز الصادرات مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني .

وعرض خلال زيارة هيئة سلامة المنتجات الغذائية الهولندية تجربة المؤسسة،  كهيئة وطنية مرجعية ريادية، وأنظمة الرقابة المعتمدة لضمان سلامة وجودة الغذاء والرقابة على المعابر الجمركية وأنظمة الرقابة حسب درجة الخطورة بهدف تبادل الخبرات مع الجانب الهولندي في هذه المجالات لا سيما وأنه هناك اتفاقية تعاون مشترك تم ابرامها مسبقا بين الجانبين بهدف تبادل الخبرات بين الطرفين والتدريب.

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وأكد مهيدات حرص المؤسسة على تعزيز التنسيق والتعاون مع الهيئة، في المجالات  التي تهم الجانبين، من جهته ثمن الجانب الهولندي الجهود التي تبذلها المؤسسة وسعيها لمواكبة آخر المستجدات العلمية والعالمية المتعلقة بضمان سلامة الغذاء ومأمونية وفعالية الدواء مؤكدًا على استمرار الدعم والتعاون المشترك من خلال وزارة الخارجية الأردنية.

 




 

 


 

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