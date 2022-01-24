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الإثنين، 24-01-2022 08:56 م

"الغذاء والدواء" تضبط 20 طن مستلزمات طبية ومعقمات ومطهرات مزورة في عمّان

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الوكيل الاخباري - ضبطت فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمؤسسة الغذاء والدواء كميات كبيرة تقدر ب 20 طن من المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات المزورة تم التلاعب ببطاقة البيان الخاصة بها، مصنعة بظروف غير مطابقة للاشتراطات الصحية ويتم تخزينها في منزل بالعاصمة عمان.اضافة اعلان


وبعد متابعة حثيثة من قبل فرق التفتيش التابعة للمؤسسة منذ شهر تم تنفيذ مداهمة لضبطها بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة برئاسة الدكتور نزار مهيدات ومتابعة سلسلة توريدها، فيما تحرك فريق آخر الى المصنع لتحرير محضر ضبط بالمصنع المورد.

 




 

 


 

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