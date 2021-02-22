الغذاء والدواء تطلق دليلا للمنشآت الغذائية حول إدارة الأزمات الخاصة بكورونا

الوكيل الاخباري - أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، دليلا إرشاديا للمنشآت الغذائية وخدمات تقديم الأغذية حول كيفية اعداد وتنفيذ ادارة الازمات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

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وقال مديرعام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الدليل يأتي ضمن جهود المؤسسة في متابعة ومواكبة الارشادات العلمية والعالمية في المنشآت الغذائية وتقديمها للجهات ذات العلاقة وبما يضمن تطبيق تدابير وقائية لحماية العاملين والموردين والمستهلكين في جميع مرافق الانتاج والتصنيع ومراكز تسويق المواد الغذائية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

المصدر - بترا



