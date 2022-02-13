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الأحد، 13-02-2022 09:50 ص

الغذاء والدواء تلغي اجازة تداول منتج للتخفيف من عسر الهضم

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الوكيل الإخباري - أصدر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات قرار بإلغاء إجازة منتج الأغذية الخاصة "خلطة سارة" وهي خلطة أعشاب طبيعية للتخفيف من عسر الهضم 200 غم.

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وأوضح مهيدات أن الغاء الإجازة جاء لعدم التزام أصحاب العلاقة بالشروط الواردة في كتاب الإجازة الصادر عن المؤسسة والإعلان عنه بادعاءات غير مجازة تتعلق بالتنحيف وتخفيف الوزن.


وأكد مهيدات إن الكوادر الفنية المختصة في قسم أغذية الإستعمال الخاص تتابع بشكل حثيث ومستمر ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الإجتماعي من إعلانات لمنتجات الأغذية الخاصة سواء كانت لمنتجات غير مجازة أصوليا أو إعلانات مخالفة لمنتجات مجازة بالإستناد إلى تعليمات إجازة أغذية الاستعمال الخاص لعام ٢٠١٧.


وتدعو المؤسسة الإخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000) .

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