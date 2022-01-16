الغذاء والدواء: عينات فحص المعكرونة الكورية خالية من البكتيريا الممرضة أو سمومها

الوكيل الاخباري - صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار مهيدات أن نتائج التحليل المخبري لعينات المعكرونة سريعة التحضير "الكورية" الصادرة الأحد عن مختبرات المؤسسة أظهرت خلوها من أي بكتيريا ممرضة أو سمومها.

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وأضاف في بيان صحفي أصدرته المؤسسة، وسط تداول معلومات غير مؤكدة حول تسبب المعكرونة الكورية بوفاة طفلة إثر التسمم الغذائي وإصابة ثلاثة أطفال آخرين به، أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية المناطق توجهت فور الإبلاغ عن حادثة الاشتباه بالتسمم الغذائي إلى منطقة الحادثة ونفذت عملية مسح ميداني على المنشآت الغذائية التي تم شراء المنتج منها وتحفظت احترازيا على كامل الكمية في هذه المنشآت وفي المستودعات الموردة لها لحين صدور نتائج التحليل المخبري بعد عمليات التحري والتتبع، كما سحبت عينات لغايات إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة فور استلامها من قبل الفريق المناوب من فنيي مديرية المختبرات وإرسال النتائج إلى مديرية الغذاء.



وأكد مهيدات على أن الغذاء المتداول في المملكة آمن ويحقق شروط ومتطلبات الصلاحية والجودة اللازمة، سواء كان من منشأ محلي أو مستورد.



ودعت المؤسسة الإخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000