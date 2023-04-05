الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 05-04-2023 10:30 ص

الغذاء والدواء: توفر دواء الاعصاب "تجريتول" في الأردن خلال أسابيع

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قالت المؤسسة العامة للغذاء و الدواء إن انقطاع دواء تجريتول "Tegretol cr tablet" المستخدم لعلاج بعض أمراض الأعصاب والصرع يعود لتأخير التوريد من الشركة الصانعة.

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ورداً على استفسار "الوكيل الإخباري" حول شكاوى مواطنين من انقطاع الدواء، أكدت المؤسسة أنها  تواصلت مع الوكيل المختص الذي أكد أنه سيتم توافر الدواء في الأسواق المحلية خلال الأسابيع القريبة القادمة.


ونوهت أنها ستعمل على تسريع عملية استيراد والتداول دواء " تجريتول" وكافة الإجراءات المتعلقة بذلك بالإضافة إلى توفير بدائل علاجية لتحقيق الأمن الدوائي من خلال الشركات المحلية أو الوكلاء للشركات العالمية للادوية.


علما أن آخر شحنة استيراد وصلت الأردن من دواء "تجريتول" في تشرين الثاني العام الماضي .


 




 

 


 

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