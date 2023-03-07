الثلاثاء 07-03-2023
الوكيل الاخباري

رابط إلكتروني لاطلاع المتقدمين لوظائف الفئة الثالثة في وزارة العدل على نقاطهم

الصفدي ونظيره القبرصي يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون وتوسعته

مذكرة بين غرفة التجارة الأميركية ومجموعة الأدوية البحثية العالمية

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء القطري

إطلاق مشروع المهندس المهني في الزرقاء

الجرائم الإلكترونية تحذر الأردنيين من الاحتيال الإلكتروني

المياه : الاجراءات الفنية والتقنية أخرت اصدار الفاتورة الشهرية

منحة يابانية لجمعية الفاروق لرعاية الأيتام

وزير الزراعة يفتتح غابة جرف الدراويش ومركز خدمات القادسية

الأردن يشارك في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر

الثلاثاء، 07-03-2023 04:51 م

ارتفاع حجوزات السياح إلى الأردن 40%

main_image63a8bb7ae1657


الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم جمعية السياحة الوافدة، نبيه ريال، الثلاثاء، إن حجوزات السياح إلى الأردن فاقت التوقعات خلال شهري آذار الحالي ونيسان المقبل، وارتفعت بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

اضافة اعلان


وأوضح ريال أن الطلبات التي تظهر على نظام الحجوزات لدى العاملين في قطاع السياحة الوافدة أظهرت تحسنا كبيرا في الإقبال على السياحة إلى الأردن خلال الموسم الحالي.


وارتفعت حجوزات السياح إلى الأردن خلال أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني المقبلة بنسبة 25%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي على ما ذكر ريال.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

مذكرة بين غرفة التجارة الأميركية ومجموعة الأدوية البحثية العالمية

الصفدي 2

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء القطري

1

إطلاق مشروع المهندس المهني في الزرقاء

32023120036271111326

المياه : الاجراءات الفنية والتقنية أخرت اصدار الفاتورة الشهرية

w

منحة يابانية لجمعية الفاروق لرعاية الأيتام

وزارة الزراعة

وزير الزراعة يفتتح غابة جرف الدراويش ومركز خدمات القادسية

أخبار متعلقة
d6debe7c324d779ecf7d99d70f88aaa8

مستويات غير مسبوقة بأعداد زوار المملكة وسياح المبيت

file

القيسي : النقل السياحي يعتبر ركيزة أساسية في صناعة السياحة الأردنية

elaosboa01528

الزلازل الأردني يرد على احتمالات وقوع زلزال كبير في المنطقة

1111111111111111112

الأسد يشكر الملك ويقدر موقف الأردن في دعم الشعب السوري

220237112942838535712

الخارجية تعلن عن أرقام ساخنة لسفارتي الأردن بأنقرة ودمشق

22023295920518642977

المنخفض يرفع الطلب على المحروقات: 230 الف اسطوانة و50% زيادة سحوبات الكاز