ارتفاع حجوزات السياح إلى الأردن 40%

الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم جمعية السياحة الوافدة، نبيه ريال، الثلاثاء، إن حجوزات السياح إلى الأردن فاقت التوقعات خلال شهري آذار الحالي ونيسان المقبل، وارتفعت بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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وأوضح ريال أن الطلبات التي تظهر على نظام الحجوزات لدى العاملين في قطاع السياحة الوافدة أظهرت تحسنا كبيرا في الإقبال على السياحة إلى الأردن خلال الموسم الحالي.



وارتفعت حجوزات السياح إلى الأردن خلال أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني المقبلة بنسبة 25%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي على ما ذكر ريال.



