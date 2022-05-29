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الأحد، 29-05-2022 09:28 م

الفايز: الأردن سيبقى دوما الأقرب إلى فلسطين وشعبها

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن الأردن قيادة وحكومة وشعبا، سيبقى دوما الأقرب إلى فلسطين وشعبها، وصوت جلالة الملك عبدالله الثاني، سيبقى الأقوى والأكثر شجاعة في الدفاع عن فلسطين ومقدساتها، والأعلى في الدعوة الصادقة إلى التضامن والوحدة بين أبناء الأمة العربية، لمواجهة التحديات والمخاطر.

وقال الفايز خلال رعايته اليوم الأحد، احتفال دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان الخدمات والهيئات الاستشارية في مخيمات المملكة بمناسبة عيد الاستقلال الـ76 في لجنة خدمات مخيم البقعة، إن الأردن سيبقى في مقدمة الركب نحو فلسطين، فهي ثابت أردني هاشمي مقدس، وسيبقى التلاحم الأردني الفلسطيني، هو الأسمى والأقوى، ومنطلقا لوحدة الأمة . 

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