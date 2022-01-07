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الجمعة، 07-01-2022 10:19 م

الفايز يتحدث عن تجربته بزراعة الكلية في الخدمات الطبية

فيصل-الفايز


الوكيل الإخباري - استذكر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، تجربته في برنامج زراعة الأعضاء بالخدمات الطبية الملكية.

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وقال الفايز، خلال مداخلة له عبر برنامج درع الوطن، إنه أصيب بالفشل الكلوي في السابق ليضطر إلى زراعة كلية، مشيرا إلى أن عمليات التبرع بالأعضاء من الملفات الإنسانية التي تنقذ أرواح المواطنين.


وأضاف، أن عائلة أردنية كريمة قامت بالتبرع له بكلية ابنهم المتوفي بحادث سير والذي يبلغ من العمر 14 عاما، مثمنا التبرع لهم.


وبيّن أنه قام بإجراء عملية زراعة الكلية في الخدمات الطبية الملكية بإشراف الطبيب داوود حنانيا، مشددا على أهمية الصرح الطبي الذي يفتخر به الأردنيين جميعا.


وشكر مدير مركز الأمير حسين لأمراض وجراحة الكلى وزراعة الأعضاء العميد الطبيب أيهم حداد، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز على الملاحظات التي يتقدم بها بشأن التبرع بالأعضاء.


وقال العميد الطبيب أيهم حداد، إن الخدمات الطبية الملكية تفتخر بالقيام بواجبها على أفضل وجه.

 




 

 


 

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