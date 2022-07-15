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الجمعة، 15-07-2022 11:46 م

الفايز ينعى العين الأسبق الدكتور جمال خوتات

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الوكيل الاخباري - نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز العين الأسبق جمال غازي خوتات الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة .

وأعرب الفايز عن أحر التعازي والمواساة لأسرة وذوي المرحوم ، مشيدا بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها وعمل بها خاصة دوره التشريعي في مجلس الاعيان داعيا المولى عز وجل ان يرحمه ويلهم ذويه واسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

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