الفراية: لم يتم إجلاء أي مواطن بموجب بنود وثيقة ضبط الجلوة

الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية إنه لم يتم إجلاء أي مواطن بموجب بنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، والتي تلزم القاتل ووالد القاتل وأبناء القاتل من الذكور فقط لا غير منذ تاريخ إصدار الوثيقة في الأول من تشرين الأول 2021.

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وبين الفراية خلال اجتماع لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب، لمناقشة موضوع الجلوة العشائرية وتأثيرها على الأسرة، أن التوجيهات الملكية السامية أكدت باستمرار ضرورة حفظ الأمن والنظام العام، وتأمين الحياة الكريمة للمواطن الأردني، ومنع أي تجاوزات على حق المواطن في الحياة والعيش الآمن في مكان سكناه وإقامته.



وأشار إلى أن "الوثيقة" تهدف إلى إنهاء ممارسات تسربت إلى العادات والتقاليد الأردنية، مبينا أن القرآن الكريم حث في أكثر من موضع على أهمية الإصلاح بين الناس وتحقيق العدل، وعدم تحميل الآخرين نتائج أعمال أو جرائم لم يرتكبوها.



وقال، إننا نعمل الآن وبالتدريج على القضايا السابقة قبل صدور "الوثيقة"، مشيراً إلى أن "الوثيقة" تنص على أنه يحق لأي شخص خارج دفتر العائلة العودة.



واستعرض بعض القضايا التي وقعت في بعض المحافظات، مبيناً أنه تم إرجاع 3300 شخص بعد صدور "الوثيقة".

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