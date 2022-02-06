قرارات مالية هامّة في جامعة آل البيت - تفاصيل

الوكيل الاخباري - صادق مجلس أمناء جامعة آل البيت الذي عقد برئاسة رئيس المجلس الدكتور محمد عدنان البخيت وبحضور رئيس الجامعة الدكتور هاني الضمور على التقرير السنوي للحسابات الختامية لصندوق الاستثمار، والحسابات الختامية لمصنع المياه عن الفترة المنتهية 2021.

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ووافق المجلس على تعيين مدقق حسابات لتدقيق حسابات صندوق الاستثمار وحسابات مصنع المياه وإحالة مشروع الموازنة للجامعة للعام 2022 والحساب الختامي للجامعة لعام 2021 إلى اللجنة الإدارية والمالية.



وقرر المجلس الموافقة على استحداث قسمين في كلية بيت الحكمة للعلوم السياسية والدراسات الدولية وهما قسم الدراسات الدولية وقسم العلوم السياسية.