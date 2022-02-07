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الإثنين، 07-02-2022 11:22 ص

المياه للوكيل: الآبار التجميعية محمية والقديمة يتم ردمها

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الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، على أن جميع الآبار "المكشوفة التجميعية" التابعة للوزارة عليها وسائل حماية كاملة. 
 
وقال سلامة لـ " الوكيل الاخباري" إن الآبار الارتوازية تكون مُغلقة بطبيعة الحال " بخراسانة أسمنتية" وعليها مضخات خاصة، ولا يمكن أن يقع فيها اي شيء. 
 
وأضاف أن الآبار المهجورة يتم ردمها وإغلاقها فورا ولا تبقى مكشوفة. 
 
وعمم وزير الداخلية مازن الفراية على المحافظين والحكام الاداريين باجراء حملة على الآبار المكشوفة والقديمة، والتي قد تشكل خطورة على المواطنين والاطفال واجراء اللازم لإغلاقها أو تأمينها حفاظاً على السلامة العامة. 

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