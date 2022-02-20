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الأحد، 20-02-2022 02:03 م

الفراية يبحث مع نظيره البنغالي تجربة الأردن في المجالات الامنية

4برر


الوكيل الاخباري - بحث وزير الداخلية مازن الفراية مع وزير الداخلية في دولة بنغلاديش أسد الزمان خان والوفد المرفق خلال لقاء في مبنى الوزارة اليوم الاحد، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها.

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وبحث الجانبان خلال اللقاء الاستفادة من تجربة الأردن في المجالات الامنية، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، والجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي والاجهزة الامنية على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة في مكافحة عمليات التهريب.


كما بحث الجانبان، اوضاع العمالة البنغالية في المناطق الحرة التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.


وأشار وزير الداخلية مازن الفراية خلال اللقاء إلى الفرص الاستثمارية في المملكة، والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية الأردنية للمستثمرين وتوفير البيئة الاسثمارية الآمنة لهم.


من جهته اكد الوزير خان، حرص بلاده على التعاون مع الاردن، والاستفادة من الخبرات الاردنية في التعامل مع جرائم المخدرات.

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