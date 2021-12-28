الثلاثاء 28-12-2021
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الثلاثاء، 28-12-2021 02:46 م

الفراية يوعز بشأن الترفيعات في وزارة الداخلية - وثيقة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اوعز وزير الداخلية مازن الفراية الى إمكانية تقديم اي موظف في الوزراة يجد أن له الحق في الترفيع الجوازي ولم يحصل عليه، أن يراجع مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية وتطوير الأداء للإطلاع على الأسباب التي حالت دون ترفيعه جوازيا، خاصة الذين يعتقدون انه قد وقع عليهم غبن أو تولد لديهم شعورا بالظلم.

وأشار الفراية في الكتاب الذي وصل موقع الوكيل الاخباري الى أنه في حال عدم قناعته بالأسباب التي حالت دون ترفيعه جوازيا يمكن له مقابلة الوزير شخصيا .

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