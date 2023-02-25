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السبت، 25-02-2023 07:12 م

صور - انتهاء اعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الكرك - القطرانة

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الوكيل الاخباري - أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، أعمال المرحلة الأخيرة من مشروع إعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق الكرك – القطرانة / الجزء الأول، للمنطقة الواقعة ما بين مدخل النفايات الصلبة ولغاية نقطة اللجون الأمنية .

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام إعادة حركة السير الى طبيعتها وفتح الطريق رسميا اعتبارا من ظهر يوم غد الأحد.

وأشارت إلى أنَّ الأعمال تضمنت إزالة طبقة الاسفلت القائمة وإعادة تشكيل طبقة البيس كورس القائمة وتنفيذ اعمال خلطات اسفلتية جديدة بالإضافة الى اعمال السلامة المرورية من دهانات وعاكسات ارضية وتركيب ما يلزم من إشارات تحذيرية، والعديد من الاعمال الاخرى، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

ونوهت الوزارة، الى أن عطاء إعادة تأهيل وصيانة طريق (القطرانة – الكرك) الجزء الأول بطول إجمالي 21 كم , من جسر القطرانة على الطريق الصحراوي ولغاية مدخل البوابة الصناعية .

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وأكدت الوزارة أن المشروع حظي بمتابعة حثيثة من وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن؛ لضمان استكمال الأعمال وفق المواصفات والمعايير الفنية العالمية وضمن المدة الزمنية المحددة.






 




 

 


 

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