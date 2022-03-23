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الأربعاء، 23-03-2022 01:40 ص

القبض على شخص أطلق النار واصاب آخر اثر خلاف بسبب الانتخابات

الامن


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه اسعف للمستشفى احد الاشخاص في محافظة جرش اثر اصابته بعيار ناري من قبل شخص آخر بعد خلاف حصل بينهما بسبب الانتخابات .

واكد الناطق الاعلامي انه جرى القاء القبض على مطلق النار بعد تحديد مكان وجوده وضبط السلاح الناري الذي استخدمه  .

وفي محافظة البلقاء ومن خلال الجولات الامنية فقد تمكنت احدى الدوريات من القاء القبض على احد الاشخاص اثناء قيامه باطلاق عيارات نارية في الهواء وضبط السلاح الناري بحوزته وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

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