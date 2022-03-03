الأمن العام : إغلاق بعض الطرق في المملكة - اسماء

الوكيل الاخباري - اعلنت مديرية الأمن العام حالة الطرق في المملكة حتى الساعة (٦) مساء اليوم على النحو التالي :-





*جميع الطرق في المملكة سالكة بإستثناء:



* جسر فريفرة منطقة الحسا بسبب الغبار الكثيف



* منطقة الابيض بمحافظة الكرك بسبب انعدام مستوى الرؤية



كما دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والامتثال لإرشادات رجال الامن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم، واكدت ضرورة اتباع السلوك الوقائي في التعامل مع وسائل التدفئة والاتصال على رقم الطوارئ الموحد(٩١١) أو تطبيق (أمن ٩١١) في حالة الحاجة إلى أي مساعدة أو التبليغ عن شكوى .

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