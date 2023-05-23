السير: 1397 حادث دهس منذ بداية العام الحالي نتج عنها 67 وفاة

الوكيل الإخباري - وقع 1397 حادث دهس منذ بداية عام 2023 وحتى أيار الحالي، وفق إدارة السير.

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وقالت إدارة السير، إنه نتج عن حوادث الدهس التي تم تسجيلها 67 حالة وفاة، لافتة إلى أن عدم التزام المشاة بالعبور الآمن من أسباب هذه الحوادث.

وبيّنت أنه تم حجز 161 رخصة قيادة منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف أيار الجاري، ضمن تطبيق نظام النقاط المرورية.

وأشارت إلى تسجيل 45 ألف مخالفة لقطع الإشارة الضوئية الحمراء، و23 ألف مخالفة للمسير عكس اتجاه السير بشوارع مفصولة بجزر وسطية، و1700 مخالفة للقيادة بطريقة استعراضية ومتهورة.



وأضافت أن نسبة الحوادث المرورية انخفضت منذ بداية عام 2023 مقارنة بذات الفترة لعام 2022، مشيرة إلى أنه بحسب تقرير الحوادث المرورية لعام ٢٠٢٢ كان الإنسان هو المتسبب بما نسبته (٩٨.٨%؜) من مجموع الحوادث المرورية.



وأوضحت أنه تم البدء بتدريس منهاج السلامة المرورية كمسار في الجامعات الحكومية والخاصة ضمن جهود مديرية الأمن العام لزيادة التوعية المرورية للحد من الحوادث المرورية.



وتابعت أنه تم الحاق عدد من الفاحصين الفنيين للكشف على مركبات الشحن ضمن المحطات الأمنية على الطرق الخارجية للتأكد من صلاحية مسير هذه المركبات على الطرق تلافياً لوقع أي حوادث ناتجة عن الأعطال الميكانيكية.



ولفتت إلى أنه تم إرسال أكثر من نصف مليون رسالة توعوية لهواتف المواطنين منذ بداية العام الحالي بالإضافة لأكثر من 3000 فعالية توعوية عبر كافة وسائل الإعلام.