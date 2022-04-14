القبض على مطلوب خطير اطلق النار بإتجاه مواطنين و قوة أمنية

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام ان قوة خاصة من الأمن العام ألقت القبض على مطلوب خطير ومسلح قام قبل عدة أيام باصابة مواطن بعيار ناري وعند محاولة القوة الامنية القبض عليه حينها بادرها بإطلاق عيارات نارية .



إضافة إلى ان الشخص المطلوب بحقه طلبات قضائية بعدد (١٥) منها الشروع بالقتل وتجارة وحيازة المواد المخدرة وإطلاق العيارات النارية والسلب بالشارع العام .



واضاف الناطق الإعلامي انه جرى ضبط شخص آخر برفقة المطلوب الرئيسي وضُبط بحوزتهم سلاح فردي ومواد مخدرة.

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