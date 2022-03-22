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الثلاثاء، 22-03-2022 10:26 ص

الدرك: خطط أمنية لرصد ردود الفعل بعد إعلان نتائج الانتخابات

شرطة نجدة (3)


الوكيل الإخباري - أكد رئيس شعبة عمليات قوات الدرك العقيد نعمان الدعجة وجود خطط أمنية فاعلة لرصد ردود الفعل المصاحبة لعملية استخراج نتائج الانتخابات وإعلانها.

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وقال الدعجة، عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إن قوات الدرك تمضي بكل قوة وعزم لتأمين العملية الانتخابية بتوجيهات ملكية ومتابعة من قيادة الجهاز.

 

وأضاف أن قوات الدرك تهتم بأدق التفاصيل حيث تم تقسيم كل منطقة اختصاص إلى قواطع تتواجد فيها قوة متحركة للتعامل مع أي طارئ بالإضافة إلى وجود سرايا الرد السريع في كل قاطع.


وشدد الدعجة على أنه سيتم التعامل مع أي طارئ من قبل القوة الأمنية المتواجدة أمام مراكز الاقتراع وفي حال الحاجة سيتم إسنادها بقوة متحركة في نفس المنطقة للتعامل مع هذا الطارئ ضمن منطقة الاختصاص.

 




 

 


 

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