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الإثنين، 23-01-2023 02:00 م

القبض على 9 مروجين ومطلوبين بقضايا مخدرات

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وبعد جمع وحصر عدد من الأشخاص المتورطين بقضايا الترويج والاتجار بالمواد المخدرة و المتوارين عن الانظار وتحديد الأماكن المحتمل وجودهم بها، نفذوا حملة امنية واسعة عليهم .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الحملة أفضت لإلقاء القبض على 8 مروجين ومطلوبين بقضايا مخدرات في عجلون، وضُبطت بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة واشتال الماريجوانا والعملة المُزيفة وسلاح ناري.

وفي إحدى مناطق البادية الجنوبية دوهم أحد مروجي المواد المخدرة بعد أن تم التأكد من حيازته لكميات متفرقة منها لأغراض الترويج والبيع وعند مداهمته ابدى مقاومة شديدة للقوة، إلا أنه تمت السيطرة عليه وضبطه وضبط ما بحوزته من مخدرات وسلاح ناري.

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