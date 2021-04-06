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الثلاثاء، 06-04-2021 06:18 م

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في الاردن

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الوكيل الاخباري - نشرت وزارة الصحة القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة حسب الأقاليم ليوم الثلاثاء.
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وبلغت في إقليم الشمال: نسبة إشغال أسرّة العزل: 49%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%، نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 52%.

وفي إقليم الوسط: نسبة إشغال أسرّة العزل: 59%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%، نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 42%.

اما في إقليم الجنوب: نسبة إشغال أسرّة العزل: 32%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 41%، نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%.

 




 

 


 

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