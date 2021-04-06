القدرة الاستيعابية للمستشفيات في الاردن

الوكيل الاخباري -
نشرت وزارة الصحة القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة حسب الأقاليم ليوم الثلاثاء.اضافة اعلان
وبلغت في إقليم الشمال: نسبة إشغال أسرّة العزل: 49%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%، نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 52%.
وفي إقليم الوسط: نسبة إشغال أسرّة العزل: 59%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%، نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 42%.
اما في إقليم الجنوب: نسبة إشغال أسرّة العزل: 32%، نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 41%، نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%.