الخميس 23-02-2023
الوكيل الاخباري

النقل البري : دراسة لتعديل قرار سنة تصنيع الشاحنات لتكون أكثر من 5 سنوات و أقل من 10

مدير مستشفى الحسين ينفي سقوط جزء من سقف المستشفى - صور

المزارعين تطالب الأوقاف بإقامة صلاة استسقاء لمرة ثانية - وثيقة

مقتل طيار بتحطم طائرة حربية روسية في مقاطعة بيلغورود

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الكلاب الضالة تفتك بـ 53 رأساً من الأغنام في إربد- فيديو

الزعبي: انخفاض على أسعار زينة رمضان من 15- 20%

تباين باسعار الذهب عالمياً بفعل إصرار الفيدرالي على رفع الفائدة

القدومي: تحويل 25 منتحلا لصفة طبيب أسنان إلى النائب العام الأحد المقبل

الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على إقرار عقوبات جديدة ضد روسيا

الخميس، 23-02-2023 11:40 ص

القدومي: تحويل 25 منتحلا لصفة طبيب أسنان إلى النائب العام الأحد المقبل

dental-tools-1024x598-1


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي أنه تم توثيق 5 حالات لأشخاص لا يحملون أي شهادات جامعية وما دون الثانوية من أصل 30 حالة تم رصدها لأشخاص ينتحلون صفة طبيب أسنان.اضافة اعلان


وقال القدومي في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن النقابة ستقدم 25 شخصا آخرين انتحلوا صفة طبيب أسنان إلى النائب العام من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص قاموا بافتتاح عيادات طب أسنان ولا يوجد لديهم أي طبيب أسنان متخصص ويعملون من خلال جذب الزبائن عن طريق الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبأسعار زهيدة.

وأشار القدومي إلى أنه سيتم محاسبة الأشخاص منتحلي صفة طبيب أسنان من خلال قانون العقوبات الأردني وقانون الصحة العامة، محذرا المواطنين من الانجرار وراء الإعلانات التي تروج لمراكز وعيادات طب أسنان غير مؤهلة وليست معروفة أو ما يعرف أيضا ببطاقات المعالجة السنية حيث ستعمل النقابة على إغلاق 70 مركزا يعملون فيها ويروجون لها.

وبيّن أن مهنة طب الأسنان تحظى بسمعة طيبة على المستوى المحلي والدولي، وتعمل النقابة من أجل المحافظة عليها، لافتا إلى أن لدى النقابة قناعة بأن عيادات طب الأسنان لا تحتاج إلى ترويج هائل عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام والإعلان بكافة أنواعها وفقط يحتاج الطبيب إلى تقديم جل خبرته من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من الناس.

يشار إلى نقابة أطباء الأسنان بدأت بحملات رقابية مشددة لضبط المهنة ومنع التجاوزات حفاظا على صحة المرضى وسمعة القطاع محليا ودوليا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
usgsdvcvaJppo56hTSrdDvR8WKdfvUG5W7TVsswd

النقل البري : دراسة لتعديل قرار سنة تصنيع الشاحنات لتكون أكثر من 5 سنوات و أقل من 10

WhatsApp Image 2023-02-23 at 12.03.53 PM (1)

مدير مستشفى الحسين ينفي سقوط جزء من سقف المستشفى - صور

256a77ad-f395-4a14-8c37-af51659930fa

المزارعين تطالب الأوقاف بإقامة صلاة استسقاء لمرة ثانية - وثيقة

4b9dea0e-815f-4535-bc35-7bddde57c7ff

الكلاب الضالة تفتك بـ 53 رأساً من الأغنام في إربد- فيديو

0L5A5915

الزعبي: انخفاض على أسعار زينة رمضان من 15- 20%

185475_12_1609610266

رئيس جامعة مؤتة يلتقي أعضاء مجلس بلدية الكرك

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-02-18 at 3.44.52 PM

تعرف على العقوبات المتوقعة بحق مزوري الأوراق النقدية في الأردن

GC1NCzaLwncAsDxUzDUDxmHxTnTS9kvoPKMOZHmq

رغم إعادته المبلغ.. حبس موظف حكومي بعد إدانته بالفساد

1461079_0

تعرف على التهم الموجهة إلى سارق محل صرافة في إربد

السجن-والاعتقال

تفاصيل صادمة.. حاول ترويعها وتخويفها قبل أن تطاله يد العدالة

e2aed8de-سجن-تعبيرية

الأمن يكشف عقوبة التحقير الموجه لموظف يمارس السلطة العامة

maxresdefault (6)

استثناء مركبات موديل 2017 في ميناء العقبة من قرار حظر الاستيراد