القدومي: تحويل 25 منتحلا لصفة طبيب أسنان إلى النائب العام الأحد المقبل

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشف نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي أنه تم توثيق 5 حالات لأشخاص لا يحملون أي شهادات جامعية وما دون الثانوية من أصل 30 حالة تم رصدها لأشخاص ينتحلون صفة طبيب أسنان.وقال القدومي في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن النقابة ستقدم 25 شخصا آخرين انتحلوا صفة طبيب أسنان إلى النائب العام من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وأضاف أن هؤلاء الأشخاص قاموا بافتتاح عيادات طب أسنان ولا يوجد لديهم أي طبيب أسنان متخصص ويعملون من خلال جذب الزبائن عن طريق الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبأسعار زهيدة.وأشار القدومي إلى أنه سيتم محاسبة الأشخاص منتحلي صفة طبيب أسنان من خلال قانون العقوبات الأردني وقانون الصحة العامة، محذرا المواطنين من الانجرار وراء الإعلانات التي تروج لمراكز وعيادات طب أسنان غير مؤهلة وليست معروفة أو ما يعرف أيضا ببطاقات المعالجة السنية حيث ستعمل النقابة على إغلاق 70 مركزا يعملون فيها ويروجون لها.وبيّن أن مهنة طب الأسنان تحظى بسمعة طيبة على المستوى المحلي والدولي، وتعمل النقابة من أجل المحافظة عليها، لافتا إلى أن لدى النقابة قناعة بأن عيادات طب الأسنان لا تحتاج إلى ترويج هائل عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام والإعلان بكافة أنواعها وفقط يحتاج الطبيب إلى تقديم جل خبرته من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من الناس.يشار إلى نقابة أطباء الأسنان بدأت بحملات رقابية مشددة لضبط المهنة ومنع التجاوزات حفاظا على صحة المرضى وسمعة القطاع محليا ودوليا.