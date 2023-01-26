استثناء مركبات موديل 2017 في ميناء العقبة من قرار حظر الاستيراد

الوكيل الإخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على استثناء المركبات الموجودة في ميناء العقبة خلال الفترة من 1/12/2022م ولغاية 31/12/2022م (موديل 2017) من قرار مجلس الوزراء، المتعلِّق بحظر استيراد جميع السيَّارات التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على (5) سنوات؛ وذلك لاستكمال إجراءات التَّخليص المحلِّي عليها قبل تاريخ 1/2/2023م.

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واشترط القرار أن لا يشمل هذا الاستثناء المركبات التي وصلت ميناء العقبة بعد تاريخ 31/12/2022م، وأن يكون تاريخ إيداع المركبات أعلاه بعد تاريخ 1/12/2022م.



ويأتي القرار نظراً لتكدُّس عدد كبير من سيَّارات الرُّكوب في ميناء العقبة خلال الفترة المُشار إليها، ولتمكين أصحابها من التَّخليص عليها وفق المتطلَّبات السَّابقة وعدم إلحاق الضَّرر بهم.