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الجمعة، 10-02-2023 11:13 م

تعرف على التهم الموجهة إلى سارق محل صرافة في إربد

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الوكيل الإخباري - أسند مدعي عام إربد جناية السرقة بالعنف وفقا للمادة 401 من قانون العقوبات لشخص قام بسرقة مبلغ مالي من أحد محال الصرافة في مدينة إربد أمس الخميس.

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وقرر المدعي العام توقيف الشخص لمدة 14 يوما قابلة للتجديد علما أن الجرم المسند تصل عقوبته في حدها الأدنى الوضع بالأشغال مدة خمس سنوات.


وكانت الأجهزة الأمنية المختصة القت القبض على السارق بزمن قياسي وعثرت بحوزته على جزء من المبلغ المالي الذي قام بسرقته والبالغ 11 ألف دينار.


وكان مقطع فيديو تم تداوله أظهر السارق وهو يقوم بالقفز خلف الكاونتر مشهرا أداة حادة هدد بها الموظفين في المحل وسرق المبلغ المالي ولاذ بالفرار.

 

 




 

 


 

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