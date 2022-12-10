السبت 10-12-2022
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السبت، 10-12-2022 06:35 ص

القطاع التجاري يختار ممثليه بمجالس إدارات غرف التجارة اليوم

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الوكيل الإخباري - يتوجه القطاع التجاري بعموم المملكة صباح اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجالس إدارات الغرف والقطاعات التجارية، في انتخابات تشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث تفتح صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.

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وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب في وقت سابق أماكن الاقتراع لجميع الغرف التجارية، في الوقت الذي ستجرى فيه انتخابات غرفة تجارة عمان في المدينة الرياضية نظرا لعدد الناخبين للغرفة وتجنبا للاكتظاظ، حيث جرى تخصيص أكثر من مركز اقتراع داخل المدينة.


وبعد انتهاء فترة التصويت عند السابعة مساء ستبدأ عملية الفرز ليصار بعد ذلك إعلان النتائج من قبل مجلس مفوضي الهيئة.


ويبلغ عدد المقترعين الذين يحق لهم المشاركة في عملية التصويت 27982 تاجرا.


ويبلغ عدد التجار الذين ترشحوا لخوض انتخابات مجالس إدارات غرف التجارة بعموم المملكة والبالغ عددها 16 غرفة، 240 مترشحا بينهم سيدتان بالعاصمة عمّان، بالإضافة إلى 23 آخرين لخوض انتخابات القطاعات التجارية العشرة التي ستنضم إلى مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن.


 




 

 


 

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