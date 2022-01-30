القطاع الصناعي: الملك يوجه لرسم معالم الاقتصاد الوطني

الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني لإطلاق رؤية وطنية شاملة عابرة للحكومات يشارك فيها الجميع، هو رسم لمعالم الاقتصاد الوطني بشكل دقيق نحو مستقبل ترتفع فيه وتيرة الإنتاج بشكل افضل.



وقال الجغبير في تصريح اليوم الأحد، أن توجيه جلالته يأتي في وقت حاسم، نظرا لما يشهده العالم من إعادة ترتيب لأولوياته بسبب ما فرضته تداعيات جائحة كورونا.



وشدد على أن هذه الرؤية ستحفز نهج الاعتماد على الذات وستمنح الصناعة الوطنية الفرصة الأكبر للتواجد في السوق المحلية لافتا أن القطاع الصناعي سيكون المبادر الأول لطرح كافة المقترحات التي تدفع الكثافة الإنتاجية وتزيد التنافسية ضمن ورشة العمل الوطنية.

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