توضيح من الأوبئة عن موجة رابعة لكورونا في المملكة

الوكيل الإخباري - كشف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، أن الموجة الرابعة من وباء كورونا تعتمد على إجراءات الحكومة.

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وبين حجاوي، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن أوامر الدفاع والالتزام في تطبيق شروط الصحة العامة قد يكون سببا في أن تكون الموجهة الجديدة أخف من الموجة الثالثة الحالية.



وأوضح ان الأردن يشهد انخفاضا واضحا في أعداد الإصابات اليومية، مشيرا إلى أن المملكة في طريقها للتعافي من الموجة الثالثة.