القطامين: المراقب الصحي ستتحمله الحكومة لغاية ٢٥ طفلا في الروضة

الوكيل الاخباري -

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اجتمع وزير العمل معن القطامين مع الحملة الوطنية لفتح قطاع رياض الاطفال اليوم السبت في مكتبه بحضور رئيس غرفة تجارة عمان السيد خليل الحاج توفيق و مؤسسة الحملة ديما القيسي.واقترحت الحملة التنسيق مع وزارة التربية و التعليم لوضع بروتوكول صحي يشبه البروتوكول الذي وضع للحضانات من قبل المجلس الوطني لشؤون الاسرة لاستهدافه نفس الفئة العمرية.ورفضت وضع مراقب صحي على منشآت رياض الأطفال و المطالبة باستمرار العمل للفصل الثاني وجاهيا.و بين القطامين أن موضوع المراقب الصحي ستتحمله الحكومة لغاية ٢٥ طفل في الروضة و ان القرار يشمل قطاع رياض الأطفال.ووعد القطامين باجراء التعديل اللازم على القرار و الغاءه في حال نسبت وزارة التربية والتعليم بذلك.