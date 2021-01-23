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السبت، 23-01-2021 05:56 م

القطامين: المراقب الصحي ستتحمله الحكومة لغاية ٢٥ طفلا في الروضة

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الوكيل الاخباري - اجتمع وزير العمل معن القطامين مع الحملة الوطنية لفتح قطاع رياض الاطفال اليوم السبت في مكتبه بحضور رئيس غرفة تجارة عمان السيد خليل الحاج توفيق و مؤسسة الحملة ديما القيسي.
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واقترحت الحملة التنسيق مع وزارة التربية و التعليم لوضع بروتوكول صحي يشبه البروتوكول الذي وضع للحضانات من قبل المجلس الوطني لشؤون الاسرة لاستهدافه نفس الفئة العمرية.

ورفضت وضع مراقب صحي على منشآت رياض الأطفال و المطالبة باستمرار العمل للفصل الثاني وجاهيا.

و بين القطامين أن موضوع المراقب الصحي ستتحمله الحكومة لغاية ٢٥ طفل في الروضة و ان القرار يشمل قطاع رياض الأطفال.

ووعد القطامين باجراء التعديل اللازم على القرار و الغاءه في حال نسبت وزارة التربية والتعليم بذلك.

 




 

 


 

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