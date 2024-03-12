الثلاثاء 12-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 12-03-2024 04:31 م

القوات المسلحة تتسلم 36 شاحنة مساعدات عراقية لغزة

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، معاون رئيس أركان الجيش العراقي الفريق حميد عناد الحلبوسي.

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وبحث اللواء الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.


ووصلت من جمهورية العراق فجر اليوم، قافلة مساعدات مكونة من 36 شاحنة تحمل على متنها مساعدات إنسانية وغذائية، وسيتم إرسالها إلى قطاع غزة بواسطة القوات المسلحة وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تخفيفاً عن الأشقاء في غزة لما يتعرضون له من ظروف صعبة جراء الحرب.

 




 

 


 

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