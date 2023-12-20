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الأربعاء، 20-12-2023 01:45 م

القوات المسلحة ترسل 2000 وحدة دم للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس

الجيش


الوكيل الإخباري - أرسلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الأربعاء، 2000 وحدة دم للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية.

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وتؤكد القوات المسلحة أن إرسال وحدات الدم مساندة من الأردنيين لأشقائهم لدعم الجهود الطبية التي تبذلها الكوادر الصحية في الظروف التي تشهدها المنطقة، ولتوفير كميات كافية من الدم مختلف الزمر، جراء النقص الحاد في قطاع غزة لاستخدامها في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل العدوان الإسرائيلي.


وتستمر القوات المسلحة الأردنية بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة من خلال إرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية اللازمة، لتقديم العلاج والإسعافات للمرضى في القطاع للتخفيف من معاناتهم وآلامهم.


يشار إلى أن إرسال وتجهيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة، جاء بتوجيهات ملكية سامية لتلبية كل ما يحتاجه أهالي القطاع والضفة الغربية، ويضم كوادر طبية من كافة التخصصات، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في هذه الأوقات العصيبة.

 




 

 


 

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