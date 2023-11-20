الإثنين 20-11-2023
الوكيل الاخباري
 

قيادي بحماس: ليس هناك تفاصيل بخصوص التوصل لصفقة تبادل الأسرى

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قيادي بحماس: ليس هناك تفاصيل بخصوص التوصل لصفقة تبادل الأسرى

الإثنين، 20-11-2023 09:45 م

طائرة عسكرية أردنية تقل 24 أردنيا علقوا في قطاع غزة تهبط في عمان

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الوكيل الإخباري - تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول طائرة الإجلاء الثانية التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني حاملة على متنها ٢٤ مواطناً أردنياً إلى مطار ماركا العسكري، والتي سيرتها المملكة الأردنية الهاشمية إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأن عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم اليوم من غزة، عبر معبر رفح، إلى جمهورية مصر العربية بلغ ٨١ شخصاً، تم نقل ٢٤ منهم عبر طائرة سلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار ماركا العسكري، والباقي يجري العمل على نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.


وأكد السفير القضاة استمرار عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.


 وجدد السفير القضاة دعوة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:  - 00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏- [email protected]

 




 

 


 

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