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الأحد، 11-06-2023 01:55 م

القوات المسلحة تعلن عن إطلاق أيام طبية مجانية في لواء الرويشد

القوات المسلحة


الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي ومن خلال مركز الإسناد اللوجستي المتقدم عن إطلاق أيام طبية مجانية في لواء الرويشد خلال الفترة 13-15/ 6/ 20323، وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية التي تمر بها المملكة.

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وقال قائد مركز الإسناد اللوجستي المتقدم العقيد تزويد فني محمود الخطيب إن الأيام الطبية المجانية تتضمن تقديم خدمات طبية أولية وتشمل التشخيص والعلاج ضمن عيادات الأنف والأذن والحنجرة، الباطنية، العيون، والاسنان، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية ظهراً داخل فندق الغانم/ الرويشد.


يشار إلى أن قيادة مركز الإسناد اللوجستي المتقدم في منطقة الرويشد، تقوم بتقديم الإسناد الفني اللوجستي لوحدات القوات المسلحة الأردنية ضمن منطقة المسؤولية.


 




 

 


 

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