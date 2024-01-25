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الخميس، 25-01-2024 02:37 م

اجراء 6998 عملية جراحية في الميداني الأردني بخان يونس

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الوكيل الإخباري - نشرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس، إحصائية توضح الجهود التي تقدمها المستشفيات الميدانية الأردنية في مساندة الأشقاء الفلسطينيين.اضافة اعلان


وبينت الإحصائية التي نشرت على الموقع الرسمي للقيادة العاملة للقوات المسلحة، أن المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، أجرى 6998 عملية جراحية، منذ بدء عمله في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، إلى غاية اليوم الخميس.

وأشارت إلى أن عدد المراجعين للمستشفى بلغ 44857 مراجعا، إلى جانب 590 دخولا إلى أقسام المستشفى.

كما بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجراها المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، منذ بدء عمله في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وإلى غاية اليوم الخميس، 697 عملية جراحية.

وبلغ عدد المراجعات في المستشفى 27628 مراجعة، إلى جانب 145 حالة دخول، وصرف 18646 وصفة طبية.

 




 

 


 

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