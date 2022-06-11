الكابتن الخشمان : الامور زادت عن حدها !

الوكيل الإخباري - نشر الكابتن والنائب السابق محمد الخشمان على صفحته الخاصة بالفيسبوك، منشورا تحدث فيه حول حقيقة الفيديو المتداول اليوم السبت والذي يعود لعدة أشهر سابقة.



وقال الخشمان : " والله الامور زادت عن حدها -- مش فاهم يعني المنافسه بتشويه سمعة الشركات الاردنيه لصالح مين ؟؟؟؟ هل هو غباء ام حب الظهور ؟ " .



واضاف : " موضوع حصل قبل اشهر يتم نبشه حاليا لتخريب احضار 3000 سائح الى الاردن كان من المفروض توجههم الى اسرائيل مباشرة دون زيارة الاردن والمغطس والمواقع السياحيه الاردنيه -ان الاساءه لعلاقات بين دولتين صديقتين - يعني بدنا نفهم العالم انه هاي دول ما فيها قانون -- كثير عيب ان نعمل من كل امر عادي قضية راي عام ونهاجم انفسنا - وبعدين سؤال بحاجه الى جواب يعني الحرس اللي موجودين مش وظيفتهم يحافظوا على الامن ؟؟؟؟ ليش الاساءه الهم وليش نحول مجرى الوقائع - حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يسيء الى هذا البلد واهله - مش عارف لوين بدها الناس توصل باسلوبها وطريقة تعاملها مع الاحداث اليوميه" .



ونشر الخشمان بيان الشركة الذي يكشف تفاصيل الحادثة :



اوضحت الشركة الأردنية للطيران حقيقة الفيديو المتداول اليوم السبت مؤكدة ان الفيديو قديم ويعود لعدة أشهر سابقة.



وتتلخص تفاصيل القصة بقيام ركاب إحدى رحلات العمرة بين دولة نيجيريا والسعودية على النزول في المطار المحدد للرحلة في نيجيريا .



ووفق المصدر حاول الركاب الوصول لقمرة القيادة للحديث مع كابتن الرحلة وهو ما يمنعه القانون، حيث حال رجال الأمن التابعين لوحدة الامن و الحماية المرافق للرحلة دون وصوله لقمرة القيادة .



وقال بيان الشركة الاردنية للطيران ان القضية انتهت في وقتها مؤكدة عدم صحة ما يجري تداوله من تهويل للواقعة.



و قالت الشركة الاردنية للطيران انها سوف تلاحق قانونيا كل من يحاول الاساءة لسمعتها بتلفيق اشاعات لا اساس لها من الصحة .



وختم البيان ان الشركة الاردنية للطيران كانت قد قامت بتوقيع عقد لاحضار سائحين من دولة نيجيريا و بعدد ٣ الاف سائح ابتداء من تاريخ ١٥/٦/٢٠٢٢ للبقاء في المملكة لمدة ٧ ايام لكل فوج وان هذه المحاولات من النيل من سمعة الشركة و انجازاتها ما هي الا بسبب المنافسة الغير عادلة و محاربة هذا الانجاز الوطني .

اضافة اعلان